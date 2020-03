Groep van 117 gestrande Indiërs nog steeds vast in transitlounge Schiphol

Het merendeel van de groep Indiërs die gisteren op Schiphol strandden omdat een KLM-toestel geen toestemming kreeg naar New Delhi te vliegen, zit nog altijd in de internationale transitruimte op de luchthaven. Het gaat volgens de marechaussee om een groep van in totaal 117 personen. Wanneer ze ons land mogen verlaten, is nog onduidelijk. De Indiase ambassadeur en andere autoriteiten staan de reizigers bij en proberen vervoer voor de groep te regelen.

Volgens marechaussee-woordvoerder Robert van Kapel is een aantal ouderen en mindervaliden inmiddels ondergebracht in hotels in de omgeving. ,,Dat is overigens aan alle Indiërs aangeboden, maar het merendeel koos er voor om toch op Schiphol te blijven in afwachting van een vervangende vlucht.” De Indiërs worden, zo benadrukt Van Kapel, goed opgevangen. ,,Er is voldoende eten en drinken voor ze. Verder is geen sprake van paniek. De sfeer in de groep is rustig en begripvol. Ook al is het een vervelende en bizarre situatie.”

De groep is afkomstig uit Canada en de Verenigde Staten en was na een tussenlanding in Nederland met een KLM-toestel op weg naar de Indiase hoofdstad. De piloot kreeg echter, ter hoogte van Rusland, geen toestemming in India te landen en moest terug naar Schiphol. De officieuze reden voor de weigering was volgens de marechaussee ‘een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’. Indiase media stellen dat de vlucht werd gestaakt vanwege wat wordt genoemd ‘ministeriële verwarring’ tussen de beide landen: Nederland en India.

De Indiërs waren op weg naar huis, vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Nederland heeft sinds donderdagavond het grondgebied gesloten voor burgers uit niet EU-landen, de Indiërs mogen daarom vooralsnog ook niet voorbij de controles van de marechaussee. Formeel zijn de Indiërs echter nooit in Nederland geweest, maar alleen in het transitgedeelte. Reizen naar en vanuit Noord-Amerika is nog niet verboden in India.

De bedoeling was om met het betreffende KLM-toestel in India gestrande Nederlanders te repatriëren. Hoeveel mensen van die vlucht gebruik zouden maken, is nog onduidelijk. Enkelen proberen via onder meer sociale media in contact te komen met KLM en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De marechaussee hoopt dat de Indiërs later vandaag toch nog naar hun vaderland kunnen vliegen. Wanneer dat kan, is nog onbekend.