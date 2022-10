Groep gebruikt grindtegel als wapen bij bizarre mishandeling in achtertuin; politie spreekt van ‘excessief incident’

De mishandeling gebeurde in een achtertuin aan de Rottumstraat en is gefilmd door de daders. De beelden staan op videoverzamelsite Dumpert.



,,Wij hebben de video uiteraard ook gezien en hier is sprake van een excessief incident”, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. ,,Het mag duidelijk zijn dat wij deze zaak met prioriteit oppakken.”



Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven is geschrokken van het volgens hem ‘buitensporige geweld’. ,,Dit is onacceptabel gedrag”, zegt hij.

‘Puur toeval’

Volgens de politie heeft de bewoner van het huis waarbij de tuin hoort, niks te maken met het hele incident. ,,Dat de jongeren daar terecht zijn gekomen is puur toeval”, zegt Strijbosch.



De politie heeft de stoeptegel waarmee is gegooid in beslag genomen en tast nog in het duister over de achtergrond van het conflict. ,,Daarvoor houden wij alle scenario’s open”, zegt Strijbosch.



De slachtoffers zouden zelf hebben verklaard dat het gaat om groepen jongeren die ruzie met elkaar hebben, zo vertelt een bewoner die ze heeft opgevangen.

Niemand aangehouden

Vooralsnog is niemand aangehouden voor de vechtpartij. Wel is met de slachtoffers gesproken. Wonderlijk genoeg zijn die niet ernstig gewond geraakt, zij liepen slechts wat schrammen en bulten op. Strijbosch: ,,Het gaat dus gelukkig om enkel wat lichte verwondingen.”



Dat een aantal jongeren op het filmpje goed herkenbaar is, helpt de politie bij de opsporing. ,,De goede beelden maken de opsporing voor ons iets makkelijker. We roepen de betrokkenen dan ook op zich op het bureau te melden, voordat we zelf bij ze aan de deur staan”, zegt Strijbosch.

Het filmpje is hieronder via Dumpert te kijken. Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

