Groenmedewerker harkt bladeren en ontdekt scherfgranaat

Hij belde de politie, die het Team Explosieven Verkenning alarmeerde. Dat zette het Heempark af en schakelde de EOD in, zegt een woordvoerster. ,,Specialisten hebben de handgranaat ter plekke onschadelijk gemaakt.'' Volgens de zegsvrouwe is het lastig te achterhalen hoe en wanneer de handgranaat terechtkwam in het Heempark. Dat is 's avonds en 's nachts afgesloten.

Bleiji vermoedt dat de plastic tas met de handgranaat er nog niet lang lag. Anders had hij hem naar eigen zeggen wel eerder ontdekt. ,,Ik denk dat ie bewust ondiep is begraven zodat hij gevonden werd. Je zag het meteen'', tekende de krant op uit zijn mond.

Volgens de EOD is de handgranaat er eentje van het type scherfgranaat. Die kan dodelijk letsel veroorzaken. ,,In het omhulsel zitten kleine metalen deeltjes - scherven - die bij ontploffing vrijkomen'', zegt een woordvoerder.

Amsterdam

Volgens de politie is de vondst van de handgranaat de eerste in Leiden en omgeving. In andere steden zijn de afgelopen tijd herhaaldelijk handgranaten van het type scherfgranaat gevonden. Zo hing een onbekende persoon in augustus vorig jaar een scherfgranaat aan de deur van Club Abe in de Amsterdamse Amstelstraat. Hij werd geholpen door een handlanger, zo maakte de politie gisteren bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.