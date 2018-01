'Groeiende groep Syrische vluchtelingen wil terug naar huis'

De vragen komen zowel van Syriërs die nog in de asielprocedure zitten als van Syriërs die al een verblijfsvergunning hebben. ,,Ze kunnen niet aarden in Nederland of willen voorkomen dat ze terug moeten naar het land waar ze het eerst asiel hebben aangevraagd", zegt Pieter Maas, manager bij de IOM. ,,Dan gaan ze liever direct terug naar Syrië, of naar een ander land in de regio waar nog familie zit."