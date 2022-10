Groeiende armoede geeft extra dimensie aan deze enorme snuffelmarkt: ‘Iedereen wordt geraakt’

Dolblij is de Duitse Kristin Otto met een bruin jack dat ze voor een paar euro op de kop heeft getikt. En ze is uit op meer goedkope kleren. Dat is nu extra belangrijk: ,,Alles is zo duur tegenwoordig, ook in mijn land. Het is fijn dat je hier nog wel goedkope prijzen vindt”, zegt de vrouw die in het grensgebied nabij Kleve woont.