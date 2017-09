Groei van de zorg blijft in 2018 binnen de perken

Dit is er nieuw in iOS 11 voor iPhone en iPad, vanavond te downloaden

15:58 Apple's nieuwe besturingssysteem iOS 11 is vanaf vanavond beschikbaar voor iPhones en iPads. Na de update zit de App Store in een nieuw jasje en is het bedieningspaneel veranderd. Maar er is meer. We zetten een aantal veranderingen op een rijtje.