Groei Nederlandse economie dit jaar laagste van hele eurozone

In haar zogeheten winterprognose schrijft de commissie dat ze vanwege de vaccinatieprogramma’s tegen corona ‘voorzichtig optimistisch’ is over de vooruitzichten in Europa. Ze voorspelt dat de eurozone dit jaar met 3,8 procent groeit, evenals volgend jaar.

Het herstel in Nederland lijkt dus wat langer te duren, maar Nederland lijkt ook minder diep te zijn gevallen. Volgens de commissie is de Nederlandse economie in 2020 met 4,1 procent gekrompen. In november rekende ze nog op een neergang van 5,3 procent en in juli zelfs op een min van 6,8 procent. De economie in de eurozone is vorig jaar gemiddeld met 6,8 procent gekrompen.