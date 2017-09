Grijs? Echt? Modefans in dubio over kleur van Máxima's jurk

Volgens de officiële lezing is het ontwerp van het beroemde Belgische modehuis Natan ‘aquamarijn’: een blauw of blauw-groene tint. Heus? Volgens kenners als tv-stylist Manon Meijers, ontwerper Addy van den Krommenacker en Ninke Bloemberg (modeconservator Centraal Museum Utrecht) is het toch echt een andere kleur. Manon Meijers noemt het grijs, Van den Krommenacker rept van een mix van grijs, blauw en paars, en Bloemberg houdt het op grijzig blauw. Wat opvalt is dat de jurk op sommige foto’s simpelweg grijs lijkt en op andere kiekjes weer echt blauw, zoals op de bordesfoto waar het koninklijk paar naast prinses Laurentien en prins Constantijn staat.

Niet zo heel uitbundig

Volgens ontwerper Van den Krommenacker is de behoudende tint van Máxima’s jurk wellicht een knipoog naar het niet al te prettige herfstweer. ,,De kleur heeft wel iets van een typisch Nederlandse lucht.’’



Wat iedereen verder opvalt: ook prinses Laurentien straalt. Volgens Meijers heeft zij dit jaar fashion wise ook ‘een topprestatie’ geleverd. Wat Meijers (stylist van onder andere Wendy van Dijk) vooral in extase brengt: het tulband-achtige hoedje van Laurentien. ,,Dat is zo’n mooi, pittig ding. En ook nog eens een leuke verwijzing naar de hoedjes die Juliana altijd droeg. Die durfde in haar tijd ook best wel wat.’’



Over het hoedje van Máxima zijn de experts overigens óók nog niet uitgediscussieerd. Dat wordt omschreven als een ‘pillbox’ - het kleine, doppige hoedje waar Jackie Kennedy mee scoorde - maar is volgens hen eigenlijk meer een mix tussen een tulband en een pillbox. Van den Krommenacker: ,,Het is namelijk aanzienlijk groter dan een pillbox.’’