Grietje B. uit Deventer: Ik schoot per ongeluk mijn man neer

Lauwie van Lies, die in de nacht van 1 op 2 april in een woonwagen in Deventer het leven liet, is van zeer dichtbij beschoten. Verdachte Grietje B. zei dat de revolver per ongeluk afging. ,,Hij had daarvoor nog die revolver op mijn slaap gezet.''

Dat bleek donderdag uit de regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Het slachtoffer werd in de nacht van 1 op 2 april vorig jaar met een revolver gedood. In zijn lichaam zijn vier kogels aangetroffen, waarvan twee in zijn borst en een in zijn hoofd.

Mishandeling

B. is naar eigen zeggen ruim dertig jaar lang door haar man mishandeld. Die nacht zou hij zijn revolver op het hoofd van B. geplaatst hebben. ,,Hij heeft de trekker niet overgehaald, anders was ik dood geweest'', zei ze tegen de rechters.

Ze herhaalde donderdag meerdere malen dat de revolver per ongeluk afging. Ze heeft haar man niet vermoord, zei ze. Een van de kogels zou op een afstand van tussen de 2,5 en 50 centimeter op het lichaam zijn afgevuurd. B. zei dat het vuurwapen al lopende afging. Ze weet niet op welke afstand ze toen van haar man stond.

Tweede schutter?

Na het schieten stuurde ze een tekstbericht naar een bekende. ,,Er zitten geen kogels meer in'', stond daarin te lezen. Dat viel de voorzitter op, omdat er vijf lege hulzen in de revolver zaten. Van Lies is door zeker vier kogels geraakt maar de verdachte beweert slechts twee schoten gelost te hebben.

,,Dan zou je kunnen denken dat u heel dicht bij het hoofd van het slachtoffer met het pistool afdrukte en dat u vanaf een andere positie in zijn borst heeft geschoten'', zei de voorzitter. Dat was niet het geval, zei B. Volgens haar raadsman was er wellicht een tweede schutter. Dat moet ook verklaren dat er vanuit twee richtingen geschoten is. Hij wilde onderzocht hebben of de bank waarop het slachtoffer zat, is verplaatst. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen.

Kruitresten

Ook opvallend is dat de revolver in een plastic zakje is gevonden. Vermoedelijk zat dat zakje over het pistool toen geschoten is. Was dat gedaan om te voorkomen dat sporen van de schutter op het pistool kwamen? B. wees die suggestie nadrukkelijk af. ,,Als ik dat had gewild, dan had ik het pistool toch schoongemaakt? Er zaten kruitresten op mijn lichaam. Dan had ik dat er toch uitgewassen?''