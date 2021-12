Griepprikgroep wacht nog op boosteruitnodiging: ‘Ik zit als een verliefde bakvis bij mijn telefoon’

Coronavirus LIVE | Aantal patiënten in ziekenhui­zen stijgt licht, omikron dominant in België

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan gisteren. Zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). België maakte zojuist bekend dat de omikronvariant de dominante variant is in het land. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

15:03