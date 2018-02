Griepgolf houdt aan

De griepgolf die al weken in Nederland rondwaart, is nog niet voorbij. Volgens het onderzoeksinstituut Nivel melden zich nog altijd veel mensen bij de huisarts met griepachtige verschijnselen. Met name jonge kinderen, scholieren en ouderen hebben het virus te pakken.

Afgelopen week klopten 160 op de 100.000 mensen aan bij de huisarts. Dat is iets minder dan een week eerder: toen waren er 166 zieken op 100.000 mensen. Ondanks de lichte daling is het aantal nog ruim voldoende om nog van een epidemie te spreken.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, spreken we officieel van een epidemie. Nederland zit nu al voor de achtste week op rij boven die grens van 51. Huisarts Gé Donkers van het Nivel vermoedt dat we nu het ergste gehad hebben. ,,Het aantal mensen met griepverschijnselen zal nu waarschijnlijk langzaam afnemen."

Onderwijs

De griepgolf lijkt dit jaar vooral de onderwijssector te treffen. Er zouden al meer dan 4.000 basisschoolkinderen naar huis zijn gestuurd als gevolg van een lerarentekort. Door de heersende griepepidemie zijn niet alleen leerlingen maar ook docenten én hun vervangers ziek, zo meldt de website lerarentekortisnu.nl.

Basisschool Samenspel in Amsterdam is een van de scholen waar een klas naar huis moest worden gestuurd. Directeur Marijke van Amersfoort zei eerder in een reactie: ,,We hadden gisteren drie zieke leerkrachten. Dat hadden we net helemaal opgelost toen een vierde leerkracht zich ziek meldde."

Viroloog en influenza-expert Ab Osterhaus opperde vandaag leerkrachten vanaf volgend jaar te laten inenten tegen de griep. Volgens huisarts Gé Donker van Nivel kan zo'n advies verstandig zijn; het personeel in de medische sector krijgt eenzelfde advies mee. ,,Maar zo'n prik moet je niet willen opleggen. Bovendien betekent inenting nog niet dat iemand gevrijwaard blijft van de griep."

Cocktail

Het griepvaccin bestaat uit een cocktail van drie griepvirussen, maar die variant die nu stevig rondwaart in het land is uitgerekend een vierde variant. Volgens Donker hebben mede daardoor dit jaar iets meer mensen griep dan gebruikelijk, maar is de griepgolf wel te vergelijken met voorgaande jaren. Overigens baseert het onderzoeksinstituut zich op cijfers van 42 huisartsenpraktijken in het land en zullen lang niet alle mensen met griepachtige verschijnselen naar de huisarts gaan.

Die cijfers worden door bedrijven afzonderlijk bijgehouden. Organisaties als de NS, Albert Heijn, ING en Transavia laten desgevraagd weten dat het ziekteverzuim van hun medewerkers wel iets is toegenomen als gevolg van de griep, maar dat er van alarmerende toestanden zoals in de onderwijssector geen sprake is. ,,We hoeven geen extra machinisten of conducteurs in te zetten; de treinen blijven gewoon rijden”, zegt een woordvoerder van NS.

Hoestdrankjes