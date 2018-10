Griekse minister van Buitenlandse Zaken weg na conflict

Ook discussie over wel of niet vaccineren van huisdieren

15:22 Nu het debat over het wel of niet vaccineren van kinderen steeds luider wordt, laait ook de discussie over het inenten van huisdieren op. Zowel bij de Universiteit Utrecht als bij de Maatschappij voor Diergeneeskunde zien ze dat baasjes 'duidelijk kritischer' zijn. ,,En dat is een groot risico."