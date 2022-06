Greta kan geen kant op en dus deed ze mavo, havo en vwo: 'Ik mag niet studeren’

met video ‘Mogelijk vuurwapen’ op Eindhoven Airport: vluchten geschrapt, Nederlan­ders gestrand in buitenland

Op Eindhoven Airport zijn donderdag vluchten geannuleerd nadat de terminal van het vliegveld enige uren afgesloten was vanwege een mogelijke vuurwapenvondst. In de handbagage van een reiziger werd volgens de marechaussee een voorwerp gevonden ‘dat op een vuurwapen leek’. Zeker tien vertrekkende vluchten zijn tot dusver geschrapt. Even voor 18.00 uur meldde Eindhoven Airport dat de terminal weer open is.

