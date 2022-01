Greg R. (73) hoorde een levenslange gevangenisstraf eisen en vecht nu voor zijn laatste kans

Hij is 73 jaar, zat al meer dan dertig jaar van zijn leven in de cel en hoorde vorige week dat het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf tegen hem eiste. Voor Greg R., een Amsterdamse oudgediende in de onderwereld, was het donderdagochtend alles of niets.

In het liquidatieproces Eris eiste het OM vorige week liefst vijfmaal levenslang tegen een aantal verdachten, die in opdracht van Ridouan Taghi een aantal huurmoorden zou hebben gepleegd. De meeste verdachten in het proces zijn lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh.

Ook Greg R., een oudgediende in de Amsterdamse onderwereld, was verbonden aan de motorclub. Hij was een soort erelid en adviseur van president Delano R., die de hoofdverdachte is in het proces.

Maar volgens het OM was Greg R. méér dan een erelid. Hij zou als de rechterhand van Delano R. de moordopdracht voor de Turkse crimineel Zeki Yumusak hebben aangenomen, en die vervolgens hebben uitgezet binnen de motorclub. Ook zou hij een loods ter beschikking hebben gesteld voor een andere moord.

Kroongetuige al vrij na 6,5 jaar? ‘Onbegrijpelijk’

Het OM komt tot die opvatting door de vele verklaringen van Tony de G., de kroongetuige in het Eris-proces. Hij was zelf betrokken bij twee moorden en een beschieting van een woning en liep uiteindelijk over naar justitie. In ruil voor strafvermindering ging hij op de biechtstoel zitten en verklaarde volop over zijn voormalige criminele vrienden.

Maar over zijn betrouwbaarheid bestaan forse twijfels, betoogde advocaat Christian Flokstra, die optreedt voor Greg R. Dat Tony de G. uiteindelijk ‘netto’ na 6,5 jaar gevangenschap al op vrije voeten komt, is volgens Flokstra onbegrijpelijk. Sinds de aanhouding van Greg R. in november 2018 zit hij in voorlopige hechtenis.

Flokstra maakte een punt over de kroongetuigeregeling in het algemeen. ,,Als men 6,5 jaar gevangenisstraf in verhouding vindt staan tot dit feitencomplex, dan is de weg naar volledige kwijtschelding al open gelegd. Ik hoop maar dat het OM zich realiseert, dat hoe makkelijker het wordt voor de potentiële kroongetuige, hoe meer ruimte hij zal pakken en hoe meer misbruik er zal volgen.” Volgens Flokstra moet het OM goed uitkijken vooraleer in zee wordt gegaan met kroongetuigen.

‘Kroongetuige is géén familyman’

Daar komt bij dat de kroongetuige is omschreven als een mislukte en drugsverslaafde crimineel, die aan lager wal was geraakt en daardoor bescherming had gezocht bij eerst Caloh Wagoh, en later bij justitie. ,,Een pathologische leugenaar wordt hij genoemd door naasten, een oplichter met charme die iedereen naait als het hem uitkomt”, aldus Flokstra.

Dat het OM de kroongetuige juist als ‘familyman’ had gepresenteerd ging er bij de strafpleiter niet in. ,,Omdat hij naast zijn criminele leven kennelijk niet heel veel vreemd ging en zorg had over zijn eigen kinderen. Van moordenaar naar familyman, zo snel kan het OM-oordeel over jou draaien als je eenmaal kroongetuige bent geworden. Het is tekenend op een zorgelijke manier.”

En daarom moeten volgens Flokstra ook de verklaringen van de kroongetuige over Greg R. met een korreltje zout worden genomen. Hij was vanwege zijn reputatie in de onderwereld vooral een ‘mascotte’ voor de club, en niet iemand die betrokken was bij zwaar geweld of liquidaties. In de zaken van vrijwel alle verdachten spelen belastende chatgesprekken (opgenomen Sky-berichten) een belangrijke rol in het bewijs.

In de zaak van Greg R. is dat niet aan de orde. ,,Dat cliënt op de hoogte was van het vermeend organiseren en uitvoeren van liquidaties blijkt, los van wat de kroongetuige daarover verklaart, nergens uit. In de opgenomen Sky-communicatie komt cliënt in verband met liquidaties op geen enkele manier naar voren en al helemaal niet als deelnemer van die communicatie.”

Verklaringen als kaartenhuis in elkaar gezakt

Volgens Flokstra resteren alleen de verklaringen die de kroongetuige aflegde over Greg R. En die zijn, stelde hij, uiterst onbetrouwbaar. Hij schetste het beeld dat de beweringen die de kroongetuige eerder deed bij de recherche tijdens verhoren als ‘een kaartenhuis in elkaar zijn gezakt’, waarbij ‘denken’ en ‘weten’ door elkaar heen zijn gaan lopen. ,,Het zijn allemaal erg eendimensionale herinneringen zonder enige situationele context. Daarnaast is de kroongetuige niet in staat om belangrijke gebeurtenissen op volgorde in de tijd te plaatsen. Ook daarin verklaart de kroongetuige uitermate wisselend.” Flokstra vroeg om vrijspraak.

De komende weken staan in het teken van pleidooien van andere advocaten. Op 5 juli doet de rechtbank uitspraak.