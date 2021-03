Grapperhaus ziet ‘meer draagvlak voor avondklok’, maar feiten spreken hem tegen

De terrassen in de horeca zijn zo ongeveer elke dag gesprek van de dag. En als die het niet zijn, zijn het de winkeltijden wel. Maar de avondklok, wie lobbyt ertegen die tot voor kort zéér omstreden maatregel? Niemand dus, afgezien van de juridische stunt die Viruswaarheid 16 februari uithaalde door de avondklok even van tafel te vegen. Even, want via het gerechtshof en een spoedwet wisten Rutte en co. er diezelfde dag nog voor te zorgen dat we 's avonds weer binnen moesten blijven.