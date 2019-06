Grapperhaus na 112-debacle: Mogelijk extra aanbieder naast KPN contracteren

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bekijkt of in de toekomst een contract af moet worden gesloten met een andere telefoonaanbieder dan KPN voor het geval er weer een storing is bij alarmnummer 112. Dat zei hij vanmiddag in een debat met de Tweede Kamer.

Door een grote storing bij KPN was het noodnummer maandag urenlang onbereikbaar. Hoewel er drie reservesystemen zijn in het geval van een storing, deden die het allemaal niet. Grapperhaus wil eerst een onderzoek afwachten naar wat er nou precies is misgegaan. Maar hij sluit niet uit dat er in de toekomst een contract met aan andere telecomprovider wordt aangegaan, zodat alle telefoontjes van burgers naar de alarmcentrale via een ander netwerk kunnen worden omgeleid.

Volgens de KPN zat de storing niet in het ‘112-platform’ zelf. Maar door een algemene storing in het computersysteem was ook het noodnummer niet bereikbaar. Ook voor de telecom-provider is nog onduidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Wel belooft KNP ‘verhoogde bewaking’ op alle telefoonverkeer naar 112.

Grapperhaus wil van KPN binnen drie weken horen wat er is misgegaan. Daarna gaat hij samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) nader onderzoek doen naar wat er moet gebeuren om herhaling te voorkomen. Ook kondigde de Inspectie Justitie en Veiligheid aan dat die samen met het Agentschap Telecom en de gezondheidsinspectie de telefoonstoring gaat onderzoeken. ,,Er wordt onder meer gekeken hoe de crisiscommunicatie bij de uitval van 112 is verlopen’’, aldus een woordvoerder.

De Tweede Kamer is woest over hoe het zo mis heeft kunnen lopen. ,,Iedereen kan falen, behalve 112‘’, zei SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Dat is de levenslijn van onze burgers naar de hulpdiensten. Die lag er gisteren uren uit.’’

NL-Alert

Behalve over de storing bij KPN is de Kamer ook niet te spreken over wat er vervolgens misging bij het NL-Alert. Daarmee moesten burgers worden gewaarschuwd dat 112 niet bereikbaar was en moest worden aangegeven hoe mensen toch de hulpdiensten konden bereiken. Veel mensen kregen echter geen bericht. Ook werd een verkeerd 06-nummer verstrekt, namelijk een telefoonnummer van De Telegraaf. Grapperhaus heeft daarvoor zijn excuses aangeboden.

,,Dit is eigenlijk nog veel zorgelijker’’, vindt CDA-Kamerlid Chris van Dam. ,,Een storing kan gebeuren, maar er lag een draaiboek klaar over wat er moet gebeuren als er een storing is bij 112. Dat heeft niet gefunctioneerd.’’ Ook andere partijen spraken van ‘een rommeltje’. ,,Dit was onverantwoorde knulligheid’’, oordeelde SGP’er Kees van der Staaij.

Grapperhaus vindt het te vroeg om te zeggen dat er veel is misgegaan bij de uitvoering van het draaiboek. Volgens hem hebben de regionale hulpdiensten gedaan wat ze moesten doen: hulpverleners moesten de straat op en in elke regio werd een eigen noodnummer vrijgegeven, naast een landelijk nummer. ,,Maar dat wil niet zeggen dat ik tevreden ben over hoe het heeft uitgepakt.’’

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het landelijke alarmnummer door een storing plat kwam te liggen. In 2012 gebeurde dat twee keer achter elkaar. Een van de oorzaken destijds was het uitvallen van twee ‘cruciale’ glasvezelverbindingen.

Na een storing in maart van dat jaar schreef de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, aan de Kamer dat de back-up niet goed had gefunctioneerd. Er werd toen onderhoud gepleegd aan een kabel. De kabel die het over moest nemen, bleek niet te functioneren. Dit mocht niet meer voorkomen, benadrukte hij. ‘Het noodnummer moet altijd bereikbaar zijn’, luidde de boodschap. Tijdens een van die storingen zijn twee mensen overleden aan een hartaanval. De procedures zouden worden aangescherpt en alle meldingen over storingen moesten de hoogste prioriteit krijgen.

De Kamer verwijt Grapperhaus dat er van die belofte niets terecht zou zijn gekomen.