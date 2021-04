Grapperhaus kondigt disciplinair onderzoek aan naar 'dreigende’ topman NCTV

Er komt een disciplinair onderzoek naar NCTV-topman Paul Abels. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus vandaag aangekondigd. Abels was chef van een team analisten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dat jarenlang zonder wettelijke grondslag privacygevoelige informatie zou hebben verzameld en zou opereren zonder kritische geluiden te dulden. Op een publicatie daarover reageerde Abels met dreigende taal.

NRC onthulde dit weekend hoe analisten van de NCTV jarenlang in strijd met de wet zouden hebben gehandeld, door zich op het gebied van inlichtingendiensten te begeven. Met nepaccounts volgden medewerkers op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten. Pas nadat publicatie daarover aanstaande was, werden nepaccounts verwijderd.

In het artikel valt de naam van Paul Abels, een voormalig chef van de ‘Kerneenheid Analyse’. meerdere keren. Uit het stuk komt een beeld naar voren van een ambtenaar die zich weinig aantrekt van kritiek op zijn werk en op Twitter onder zijn eigen naam zijn ongenoegen uit over de ‘privacywaanzin’ in Nederland.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde Abels zelf niet bij naam, maar zei wel dat hij de uitlatingen die op Twitter zijn gedaan ‘verre van zich werpt’. Ook zei hij dat er wordt onderzocht of Abels buiten zijn boekje is gegaan, onder meer vanwege opmerkingen die hij tegen de krant zou hebben gemaakt voorafgaand aan de publicatie van het stuk.

De reactie van Abels - die inmiddels een andere functie bij de NCTV heeft - was ook opmerkelijk. Hij dreigde per sms dat bepaalde zinnen ervoor zorgen dat de identiteit van bronnen van NRC met ‘weinig moeite’ achterhaald kunnen worden, en dus maar beter geschrapt kunnen worden voor de ‘veiligheid’ van die bronnen. Hij schermt daarbij met zijn verleden als ‘inlichtingenman’. Abels is eind vorig jaar benoemd tot decaan bij de NCTV academie.

Op het disciplinair onderzoek wordt verder geen toelichting gegeven ‘omdat het een medewerker betreft', zo laat een woordvoerder van Grapperhaus weten. Ook wordt gekeken naar de werkwijze bij de NCTV. Grapperhaus noemt het ‘pijnlijk’ dat er niet alleen een conflict op de werkvloer is, maar ook dat dat naar buiten is gekomen terwijl de organisatie te maken heeft met privacygevoelige dossiers.

