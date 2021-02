Grapperhaus: Boete voor horecazaken die opengaan, horecabaas: Terrassen gaan naar buiten

Grapperhaus wil samen met horecaondernemers kijken of er een manier is om op termijn toch weer deels open te kunnen. Hij heeft contact gezocht met Koninklijke Horeca Nederland om ‘een goed plan’ te maken voor een manier waarop weer meer mogelijk is. ,,Dat kan dan aan het OMT en het RIVM worden voorgelegd.”

Hij benadrukte daarbij dat hij geen verwachtingen wil wekken. ,,Als er veel mogelijk was geweest, had de premier maandag wel een andere boodschap gehad. Het ellendige is dat de besmettingen weer oplopen. Als de ziekenhuizen overstromen, kun je daar niet meer terecht, ook niet voor een hartoperatie. Maar we zijn er ook niet om ondernemers te belemmeren. Ik heb er alle begrip voor dat er zo langzamerhand maatregelenmoeheid is.”

Grapperhaus zegt dat hij samen met het ministerie van Economische Zaken in gesprek gaat met 'branches’. Vanochtend heeft hij zelf contact gezocht met de horeca.

Ongepast

Volgens vice-voorzitter Johan de Vos van KHN-Breda heeft de minister contact gehad met landelijk voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. De inhoud en uitkomst van dat gesprek is hem niet bekend. De Vos vindt de reactie van de minister op de plannen voor het heropenen van de terrassen volgende week dinsdag beneden alle peil. ,,Ik vind het heel ongepast om zo te reageren op een noodkreet van horeca-ondernemers.’’ Toch is de kroegbaas niet verbaasd. ,,De minister roept sinds oktober alleen maar ‘handhaven’ in plaats van te kijken wat wél mogelijk is. Die handhavingsbevoegdheid ligt nota bene niet eens bij hem maar bij de burgemeesters’’, zegt de Bredanaar met ingehouden woede over de telefoon.

Hij hoopt dat minister Grapperhaus en andere betrokken bewindslieden in Den Haag het weekend benutten om een plan te maken dat de horeca-ondernemers perspectief biedt. Intussen ziet de rebellerende horeca-ondernemer de steun voor zijn initiatief groeien. ,,Steeds meer KHN-afdelingen sluiten zich aan. Daaronder Rotterdam, waar de terrassen slechts worden buitengezet, en Zwolle waar ze er ook een afzetlint omheen spannen. Bij ons (Boerke Verschuren) en bij mijn buren aan de Ginnekenmarkt gaan de terrassen naar buiten en ook open. Het kan wel eens gezellig worden’’, aldus Johan de Vos.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft vanmorgen contact gehad met minister Grapperhaus (Justitie en veiligheid) over de voortgang van de heropening van de horeca, laat de horecabond zelf weten: ‘VNO-NCW en MKB Nederland coördineren nu een afspraak om een heropeningstaskforce op te zetten tussen de ministeries en KHN, met als doel om zo snel mogelijk te kijken naar een snelle en verantwoorde opening van de hele horeca’, schrijft KHN.

Volledig scherm Een terras wordt opgebouwd bij een horecazaak in Helmond. © ANP

Gisteren noemde voorzitter Hubert Bruls het openen van de terrassen ‘bijna een openbare ordemaatregel’. Hoe reageren burgemeesters als komende dinsdag in hun gemeente toch terrassen opgebouwd worden? ,,Iedere gemeente zal daarin zijn eigen afweging maken", stelt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad waarin de 25 Veiligheidsregio's verzameld zijn. ,,In principe is de lijn dat als je doelbewust je zaak opent, dat er dan gehandhaafd zal worden. We zeggen niet: gooi de boel maar open, de regels zijn duidelijk. Maar als ondernemers een zitje neerzetten, maar niet meteen open gaan, dan zullen gemeenten wellicht niet meteen ingrijpen.”

De woordvoerder deed de uitspraken vlak voor Grapperhaus met zijn mededeling kwam.

Buitensport

In het land zwelt de roep om versoepelingen ondertussen snel en sterk aan. Het Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet mensen meer ruimte moet bieden om buiten te kunnen zijn. Bij sportclubs zouden mensen bijvoorbeeld ook weer in groepjes samen moeten kunnen trainen.

,,Het wordt lekker weer, mensen gaan naar buiten”, zegt een woordvoerder van het beraad. ,,Dan moet je niet op voorhand alles dichtgooien. Neem de buitensport: dat kan goed gereguleerd worden, je kunt denken aan triage bij de ingang. Mensen hebben sowieso veel vragen bij de besmettelijkheid van het virus in de buitenlucht. Je kunt mensen gewoon niet tegenhouden. We hebben te maken met een gezondheidscrisis, maar ook met een economische en sociaal-maatschappelijke crisis.”

Op dit moment mag buiten sporten met maximaal 2 personen, exclusief trainer. Groepslessen buiten mogen niet, binnen sporten mag helemaal niet. Er gelden voor buitensport wel uitzonderingen voor kinderen tot en met 17 jaar oud. Het kabinet kondigde eerder deze week dat deze uitzonderingen ook gaan gelden voor jongeren tot 27 jaar.

Maandag zitten de 25 regio’s om tafel met onder meer de ministers Grapperhaus en De Jonge. Het belooft een heet overleg te worden, aangezien het kabinet tot nu toe geen krimp geeft. In reactie op horecazaken die aangekondigd hebben dat ze komende dinsdag hoe dan ook hun terrassen gaan opbouwen, lieten bronnen rond het kabinet doorschemeren dat deze ondernemers niet op coulance hoeven te rekenen.

Volledig scherm Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad © ANP

Het Veiligheidsberaad wil van het kabinet graag horen hoe het verder moet na 8 maart, wanneer de huidige maatregelen worden heroverwogen. De regio’s zouden graag zien dat de richtlijnen van het kabinet ‘wat minder zwart-wit’ zijn. ,,Maandag wordt ook de gesproken over de routekaart van het kabinet voor versoepeling. Branches blijven daarin of helemaal dicht of gaan helemaal open. Wij vragen ons af of dat nou niet anders kan.”

Naast de eventuele versoepelingen en de routekaart komt maandag in het Veiligheidsberaad ook de voortgang van het vaccineren aan de orde.