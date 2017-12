Grapperhaus: Amber Alert wordt niet stopgezet

Undercoveragent ingezet op getuige in zaak-Nicole van der Hurk

16:35 Om alsnog te bewijzen dat verdachte Jos de G. (50) schuldig is aan de dood van de Eindhovense Nicole van den Hurk in 1995, heeft de politie afgelopen jaar nog een undercoveroperatie uitgevoerd. Een agent werd ingezet om te praten met de getuige die zich in november 2015 meldde met een voor De G. belastende verklaring.