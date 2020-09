Grapperhaus alsnog beboet voor bruiloft: ‘Hiermee is geloofwaardigheid gediend’

‘Snoeischa­ren, scalpels en vingerklem­men; het lag allemaal klaar in de martelka­mer’

17 september Het martelcomplex dat in juni werd opgerold in het Brabantse Wouwse Plantage is volgens het Openbaar Ministerie gebouwd om ‘mensen in op te sluiten en onder mensonterende omstandigheden gruwelijk te bedreigen’. Dat werd donderdag tijdens een eerste inleidende zitting tegen de zes verdachten bekendgemaakt.