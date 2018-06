Grapjas Dijkhoff houdt woord: geen leedvermaak

Als droge humor je signatuur is, waarom dan geen cabaretier inschakelen om een politiek optreden op te leuken, dacht VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. De kritiek: het is smakeloos om ‘gezellig’ het vluchtelingenbeleid te bespreken.

Hij had een avondje lachen beloofd en inderdaad: binnen luttele minuten klinken de eerste salvo’s door eetcafé D'n Burgemister in Veldhoven. Klaas Dijkhoff heeft de lachers op zijn hand. ,,Neem gerust nog wat te drinken, dat halen we dat van de vergoeding van Rob af’’, zegt hij wijzend op cabaretier Rob Scheepers.

Onlangs kondigde de VVD-fractievoorzitter een ‘leuke avond’ aan om bijvoorbeeld over ‘vluchtelingen’ en ‘de toekomst van Nederland’ te spreken, maar bovenal ‘gezellig’ en onder het genot van ‘bier’. Want waarom zou je geen lol kunnen hebben aan politiek, aldus de VVD’er. De start van een nieuw, luchtig genre in politieke bijeenkomsten wellicht, hintte zijn partij.

Smakeloos

Toch volgde er vooral kritiek op zijn idee. Want is cabaret en vluchtelingen combineren niet smakeloos? Voormalig Kamervoorzitter en VVD’er Frans Weisglas was alvast kritisch: ,,Not my cup of tea.’’ Ook Amnesty International reageerde boos, cabaretier Erik van Muiswinkel noemde het ‘schadelijk’.

Een heuse actiegroep ‘Vluchtelingen welkom, de VVD niet’ roept daarom maandagavond voor de deur zelfs op tot een boycot. ,,Vluchtelingen bashen is niet lollig!’’ klinkt het. ,,Dijkhoff, Dijkhoff, bloed aan je handen!’’ schreeuwen de toch ruim twintig critici even.

Quote We gaan hier dus niet lollig doen over vluchtelin­gen Klaas Dijkhoff Dijkhoff sust binnen de gemoederen. Met een grap, uiteraard, want kritiek of niet: zijn droge humor gaat hij niet verhullen. ,,Ik zal het maar verklappen: het was expres al die ophef, want we proberen politiek dichter bij de mensen te brengen…’’

En dan serieuzer: ,,We gaan hier dus niet lollig doen over vluchtelingen of andermans leed. Had het dan effe gevraagd, denk ik dan… Ik wil het hebben over de dingen die jullie bezighouden’’, zegt hij tegen de zaal.

Tegelijk appelleert dat juist aan een terugkerende vraag. Want zijn droge oneliners zijn bekend, maar wat vindt Klaas Dijkhoff zelf nou? Sinds zijn start als fractievoorzitter blijft hij vaak bleek in debatten.

Natuurlijk: hij werd uitgeroepen tot de meest sexy politicus.

Ja, hij was een populair winnaar van het tv-programma De Slimste Mens.

Inderdaad, hij viert 'zo gewoon’ carnaval.

Maar is hij stiekem óók een voorbeeld van de ideeënarmoede die de partij, net als leider Mark Rutte, wordt verweten?

Dijkhoff zegt ‘maar gelijk eerlijk te willen zijn’. ,,Een ronkende speech gaat er inderdaad niet komen’’, waarschuwt hij de tachtig aanwezigen vast. ,,Ik las ergens dat ik mijn visie zou presenteren, maar dan had ik wel een stadion gehuurd. Ik wil juist mijn blik scherpen. Ik wil niet alleen maar zenden, maar vragen stellen.’’

En die komen dus, over en weer met de zaal. Over het niveau van het onderwijs, over de kenniseconomie, jeugdzorg, het wegennet. En ook, uiteraard, over migratie. ,,Als we vluchtelingen helpen moeten we reëel zijn: puur economisch gezien zijn ze een last’’, zegt Dijkhoff. ,,Maar wel een last die we kunnen dragen. Ik blijf primair voor opvang in de regio. We kunnen niet oneindig mensen verwelkomen.’’

Over uitkeringen toont hij zich – anders dan tijdens het VVD-congres - gematigd. ,,Ik wil niet bezuinigen, ik wil stimuleren dat mensen die kúnnen werken dat dan ook doen.’’

Sneuneuzen

Nu en dan maakt hij zijn grappige imago waar. Spreekt van de ‘sneuneuzen’ van partij Denk. Vertelt hoe hij als staatssecretaris zijn Poolse collega een sneer uitdeelde, omdat die weinig vluchtelingen wilde opnemen. ,,Ik zei: jouw cultuur valt niet om als er straks drie Syriërs binnenwandelen…’’

Maar vooral scherpt hij zijn eigen ideeën. Zegt soms onomwonden 'dat is een dilemma’, of 'daar moet ik op terugkomen'.