Grafiek toont schokkende groei aardbevingen in Groningen

In de grafiek van de Vlaming Maarten Lambrechts, datajournalist en consultant in datavisualisatie, is duidelijk te zien dat er vroeger nauwelijks aardbevingen in Nederland waren. Met uitzondering van een korte periode van veel bevingen in Limburg in de jaren 90, hebben Nederlanders weinig te vrezen. Tot er een aantal jaren later steeds meer bevingen in Groningen plaatsvinden.