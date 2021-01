Gommers over nieuwe coronacijfers: ‘Superieure start van 2021’

De ic-specialist, die zelf leiding geeft aan de intensive care van het Rotterdamse Erasmus MC, is opgetogen over de eerste ziekenhuiscijfers van dit jaar. In totaal liggen er nu 2649 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn 168 mensen minder dan gisteren. Dat is een forse daling, want in de 24 uur daarvoor ging het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis juist nog met 113 omhoog. ,,Als de daling doorzet dan is dat het effect van de lockdown’’, analyseert Gommers.