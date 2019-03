Gökmen Tanis levenslang? Hij kan ook over 13 jaar weer vrij zijn

Dat zegt de ervaren strafadvocaat Peter Plasman, die in het verleden Mohammed B. bijstond, de man die levenslang kreeg voor de moord op Theo van Gogh. Plasman verdedigt Tanis niet, maar durft wel al over de aanstaande strafzaak te speculeren, al is nog lang niet alles bekend. ,,Kijk, als meervoudige moord bewezen wordt en hij is ook volledige toerekeningsvatbaar, dan hoeven we niet moeilijk te doen: dat wordt levenslang. Helemaál als daar nog eens terrorisme bij komt.”



Maar zover is het nog niet. Plasman: ,,Hij stapte weliswaar met een pistool de tram in, dus je zou zeggen voorbedachte rade, maar het kan zijn dat hij zegt: ik loop altijd met een wapen rond. En ik werd lelijk aangekeken of uitgescholden en toen sloegen de stoppen door. Het kan zijn dat hij daarmee moord ontkent, dan resteert doodslag. Natuurlijk zoekt justitie uit of dat klopt, maar als het doodslag wordt kan hij maximaal 20 jaar cel krijgen. Ook als het om drie mensen gaat. Zelfs al zou het om honderd mensen gaan. Dat komt omdat je in Nederland bij meer delicten tegelijk niet méér kan krijgen dan de maximale straf voor het zwaarste delict, plus éénderde daarvan voor de andere delicten. En de maximale straf voor doodslag is vijftien jaar, plus vijf jaar dus is maximaal twintig jaar. Met voorwaardelijke invrijheidstelling kan hij dan na 13 jaar weer vrij zijn.”