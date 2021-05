Goedkeuring coronavaccin voor tieners aanstaande: worden kinderen straks ook massaal ingeënt?

Amerikaanse jongeren vanaf 16 jaar kunnen al een afspraak maken voor een coronavaccinatie. 12- tot 15-jarigen zouden zomaar eens de volgende groep kunnen zijn. Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt in de VS waarschijnlijk snel goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. In Canada gebeurde dat gisteren al. Volgens de fabrikanten is het vaccin bij jongeren 100 procent effectief. Het Amerikaanse medicijnagentschap FDA geeft daarom naar verwachting begin volgende week groen licht, meldde The New York Times.