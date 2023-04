Goedgeklede verkopers lichten oudere vrouw op met pannenset: 1500 euro van bankrekening

Nachtmer­rie voor Larissa als katje Pip dood in water wordt gevonden: ‘Voelt alsof ik in een waas leef’

Het aanbrengen van trapjes en touwen langs de oever lijkt niet te hebben geholpen: afgelopen zaterdag is er opnieuw een dode kat gevonden in het Gelderse Diep in Lelystad. De 5-jarige Pip is het nieuwste slachtoffer, nummer 22. De politie schaalt ondertussen op.