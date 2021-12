Goede vriend (57) woest over verbreken contact, hijgt jarenlang in telefoon van moeder

Een 57-jarige hijger uit het Brabantse Boekel belaagde jarenlang een alleenstaande moeder. Het slachtoffer wist 2,5 jaar lang niet wie de man was, die haar via prepaid telefoonnummers hijgend en kreunend lastig viel. De beller bleek een oude vriend, die boos en gefrustreerd raakte nadat zij het contact met hem had verbroken.