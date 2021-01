Goede verrekijker is kostbaar: onder de 100 euro heb je geen goede

Moeder van vermiste Syriëgan­ger verliest kortgeding: Buitenland­se Zaken hoeft niet op zoek naar Younes (27)

8 januari Een moeder uit Arnhem van een vermiste Syriëganger heeft een kort geding tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verloren. Ze eiste dat het departement in actie zou komen om haar zoon Younes (27), van wie ze al 6,5 jaar niets heeft gehoord, op te sporen. Volgens de rechtbank in Den Haag is de Nederlandse regering niet verplicht om naar hem op zoek te gaan.