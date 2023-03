Goed nieuws over de otter, maar egel heeft het moeilijk: ‘Natuur glijdt ons door de vingers’

Otters, bevers en slechtvalken doen het goed in Nederland. Maar met konijn, egel en adder gaat het bergafwaarts. Ondanks positieve lichtpuntjes trekt het Wereld Natuur Fonds geen vrolijke conclusies uit haar Living Planet Report 2023 over de natuur in ons land.

,,Zelfs een aantal algemene soorten dreigt ons door de vingers te glippen”, zegt Kirsten Haanraads, hoofd van het Nederland programma bij WNF. ,,Dat het met de egel en het konijn zo slecht gaat, vind ik bedroevend.” Zonder grootschalig natuurherstel dreigen belangrijke leefgebieden voor flora en fauna te verdwijnen, zo waarschuwt de natuurorganisatie.

Populatietrends

In het tweejaarlijkse Living Planet Report bekijken de natuurvorsers uit Zeist hoe het gesteld is met de verschillende soorten natuur in Nederland. Ze baseren zich onder meer op de Living Planet Index, met populatietrends van enkele honderden veelvoorkomende soorten. Maar ze hebben ook oog voor de ontwikkelingen onder minder gangbare dieren en planten.

Met de waterrijke natuur gaat het voorspoedig in Nederland, maar juist deze koudwaterminnende kwabaal is ernstig bedreigd. Er zijn nog populaties in Vinkeveen, Spiegelplas en Zwarte Water.

Het goede nieuws: met onze waterrijke natuur gaat het voorspoedig. Deels omdat het water in rivieren en moerassen sinds decennia een stuk schoner is, maar ook omdat veel waterrijke leefgebieden met elkaar in contact staan. Het verklaart onder meer de spetterende opmars van de otter en de bever. ,,Al profiteert de bever ook van het feit dat de soort niet meer bejaagd mag worden”, stelt Sander Turnhout, expert van Stichting SoortenNL.

Ook diersoorten in bosgebieden doen het relatief goed. Zo gaat het prima met de specht, die dol is op dood hout. Haanraads: ,,Vroeger hadden we heel veel grove den voor de mijnbouw in Limburg. Tegenwoordig zijn onze bossen een stuk diverser en ouder.” Dat levert ook meer biodiversiteit op. Ook de slechtvalk profiteert, in heel Europa trouwens, van betere omstandigheden. Tegelijkertijd is een te grote ophoping van stikstof in bosbodems wel een probleem.

Zwaar heeft de natuur het in drie soorten landschappen, stelt WNF. Dat geldt voor de heide, droge duingebieden en het agrarisch landschap. ,,De grootste bedreigingen zijn stikstof, verdroging en versnippering”, zegt Haanraads. ,,Daarmee bedoel ik dat de gebieden te klein en niet verbonden zijn. Als je van één van die drie werk maakt, krijgt natuurherstel al een kans.”

Het konijn is misschien wel de grootste pechvogel. Stikstofneerslag zorgt ervoor dat zijn favoriete leefgebied, open landschap, dicht groeit. Daarbij zucht de knager onder de tweede virusepidemie in korte tijd. Veroorzaakte eerst myxomatose een slagveld, nu sterven veel konijnen aan de virusziekte VHS. Op sommige locaties is het konijn echt gedecimeerd. Turnhout: ,,Als je een gezond functionerend ecosysteem hebt, zijn er ook ziekten. Maar nu lijkt het voor het konijn lastiger om er weer bovenop te komen.”

Een andere aansprekende soort die achteruitgaat, is de egel. Droogte en verkeersongelukken zijn een probleem, maar ook de aantasting van leefgebied helpt niet. In agrarisch gebied verdwijnen houtwallen en kleine bosjes, en in steden vormen tegeltuinen en afsluitende hekwerken een waar obstakel. Al met al lijkt de egelstand sinds 1997 gehalveerd in Nederland.

Toch kan elke burger met een tuintje zijn steentje bijdragen om het tij te keren voor de egel, meent Haanraads: ,,Zorg voor een bereikbare rommeltuin, zodat er voedsel en verblijfsplekken zijn. Zo weinig mogelijk tuinieren is voor de egel het beste.”

De adder heeft het niet zo op het intensieve natuurbeheer door natuurorganisaties.

De adder tenslotte is vooral de klos door toedoen van organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zelf. De verdroging van heide helpt al niet, maar het intensieve beheer van plaggen en afgraven - waarmee beide boswachtersclubs nieuwe schrale natuur creëren - werkt fnuikend voor de gifslang. Tegelijkertijd geldt: als het leefgebied wordt vergroot, is er hoop, zo blijkt uit de positieve ontwikkeling van de gladde slang in Brabant.

De zorgwekkende conclusies van het Wereld Natuur Fonds zijn opmerkelijk, omdat CBS-cijfers over dezelfde Living Planet Index (LPI) eerder deze maand aantoonden dat het gemiddeld genomen beter gaat met de dierenaantallen in tien van de twaalf provincies. Maar op dat schijnbare succes valt wel het één en ander af te dingen, weet Turnhout.

Bodem van de put

,,Veel soorten, zoals paddenstoelen, planten en bestuivers, zitten niet in die LPI. En daar gaat het behoorlijk slecht mee. Hoe meer we weten, hoe slechter het lijkt te gaan.” En het beginjaar 1990 van de LPI wordt gezien als een historisch dieptepunt voor veel soorten in Nederland. ,,Een licht herstel op de bodem van de put, betekent nog niet dat het goed gaat", aldus de soortenkenner.

Om de natuur, zoals kwetsbare heide, te helpen wil WNF de stikstofneerslag aanpakken, de verdroging en de versnippering van leefgebieden.

Volop inzetten op grootschalig natuurherstel is daarom volgens WNF de enige goede richting. De positieve ontwikkeling in de waterrijke natuur laat zien dat het mogelijk is. ,,Meer dan de helft van de soorten en habitats die wettelijk beschermd zijn, zijn afhankelijk van leefplekken buiten de Natura2000-gebieden", zegt Turnhout. En dus zullen de ambities ook buiten de 162 Natura2000-gebieden omhoog moeten.

Haanraads: ,,Natuur is veerkrachtig en kan herstellen, maar dat kan alleen als we de bedreigingen wegnemen en de natuur een handje helpen.”