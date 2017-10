Goed gevoel over je gezondheid blijkt toch te koop

OnderzoekGeld maakt niet gelukkig, maar rijke mensen voelen zich wel veel vaker gezond. Van de gemiddelde villawijkbewoner is 62 procent uitermate content met zijn of haar fitheid, maar binnen huishoudens in zogenaamde achterstandswijken daalt het gevoel van tevredenheid over de eigen gezondheid naar 28 procent.

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders geeft zijn eigen gezondheid uiteindelijk het cijfer 8 of hoger, blijkt uit een onderzoek onder bijna 8.500 mensen dat vandaag verschijnt. Andersom blijkt verder dat arme mensen sneller zeer ontevreden zijn over hun fysieke gesteldheid, terwijl ze er helemaal niet slecht aan toe hoeven te zijn.

Gemiddeld geeft bijna 1 op de 10 Nederlanders zichzelf een vier of lager, maar binnen doelgroepen met weinig welvaart ligt de onvrede duidelijk hoger (tot 15%). Opvallend hierbij is dat deze conclusie zowel voor jonge als oudere huishoudens geldt, toont een analyse van de resultaten door Whooz aan. Dit onderzoekbedrijf verdeelt onze huishoudens onder in 14 doelgroepen.

Opmerkelijk

Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, noemt de uitkomsten opmerkelijk. ,,Op dit moment is de gezondheid al scheef verdeeld in Nederland. Het verder verhogen van premies of het eigen risico zal deze kloof alleen maar vergroten, waardoor gezondheid dus verwordt tot iets wat alleen de rijkere Nederlanders zich lijken te kunnen veroorloven.”



In de top 10 van gemeenten waarvan de burgers het meest tevreden zijn over hun gezondheid staan welvarende plaatsen als Laren, Bloemendaal en Blaricum. Bij de gemeenten met het laagste percentage tevreden burgers zijn met name grote steden als Rotterdam en Den Haag terug te vinden.

Quote Op dit moment is de gezondheid al scheef verdeeld in Nederland

Amsterdam scoort bovengemiddeld