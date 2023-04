Goed bedoeld, maar ‘levensgevaarlijk’: mensen stoppen op A58 om vermiste hond te vangen

Stop nooit ‘zomaar’ op de snelweg.

De politie is de afgelopen weken ‘echt heel vaak’ gebeld over Nablo. Hij is al diverse keren in Middelburg en omgeving gespot, maar laat zich niet vangen. Dat komt door zijn karakter. Nablo woont sinds een half jaar in Middelburg. Zijn leven begon in Spanje, waar Podenco’s aan de zijde van een jager worden ingezet om konijnen te vangen. Het hondenras wordt daar speciaal voor gefokt omdat ze geen training nodig hebben, maar hun jachtinstinct volgen. En dat instinct is nu precies het probleem bij het terugvinden van het dier, dat bijna drie weken geleden in Middelburg op de vlucht sloeg toen hij ergens van schrok.