Gloednieuw Duits jacht zinkt in Westerscheldemonding, opvarenden weten zich op vlotje in veiligheid te brengen

Kiel verloren

Het gezonken jacht voer onder Duitse vlag, en het was nog gloednieuw: het werd dit jaar pas gebouwd. De zeilboot was onderweg van Middelburg naar Blankenberge en is door nog onbekende oorzaak de kiel verloren, waardoor het schip kapseisde en zonk. Van het jacht steekt alleen de mast nog boven water uit. Het wrak is overgedragen aan Rijkswaterstaat en zal op een later moment worden geborgen.