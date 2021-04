Gladheid en ongevallen door winterweer, morgen mogelijk vijf centimeter sneeuw in zuidoosten

Sneeuw, gladheid, kou en hagelbuien: het is een gure dag vandaag. Het winterse weer zorgt voor plaatselijke gladheid, waarschuwen het KNMI en de ANWB. Voor het hele lang geldt code geel. Vannacht kan in het zuidoosten van het land tot vijf centimeter sneeuw vallen. Weerman Wouter van Bernebeek: ,,Lenteweer moeten we voorlopig uit ons hoofd zetten.”

Het winterweer zorgt deze ochtend op diverse plekken in het land voor ongelukken door gladheid, die naar verwachting tot halverwege de ochtend duurt. Die wordt veroorzaakt doordat hagel of sneeuw blijft liggen.

Dat gebeurde onder meer op de A12 van Den Haag naar Utrecht, bij het knooppunt Gouwe. Ook de A1 is deze ochtend spekglad. Het verkeer ondervindt hinder door meerdere ongelukken.

Bij een ongeval met twee vrachtwagens op de A1 bij Eemnes is een inzittende gewond geraakt. Deze zat bekneld, maar is inmiddels door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De A1 in de richting van Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo is dicht door drie gekantelde voertuigen. Het verkeer wordt bij Barneveld omgeleid. Ter hoogte van de afslag Apeldoorn-Zuid crashte een pick-up; de snelweg lag vervolgens bezaaid met vis. Rijkswaterstaat verwacht dat de A1 tegen 13.00 uur weer wordt vrijgegeven.

Kettingbotsing met ambulance

Op de A348 (Arnhem-Doesburg) vond rond half zes vanochtend een kettingbotsing plaats ter hoogte van De Steeg, in de buurt van Arnhem. Vijf voertuigen kwamen met elkaar in botsing, waaronder een ambulance met een patiënt. De patiënt is overgeladen in een andere ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Ook een bestuurder van een personenauto raakte gewond.

Ook rond Drachten (Friesland) worden verschillende ongelukken door gladheid gemeld. In een aantal plaatsen, waaronder Lelystad en Amstelveen, is uit voorzorg gestrooid, vooral op bruggen en viaducten.

Uitzonderlijk?

Winterse kou, sneeuw en hagel begin april: hoe bijzonder is dat eigenlijk? Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza valt dat wel mee. ,,In 2016 hadden we zelfs op Koningsdag nog sneeuw, en in 2019 viel er begin mei sneeuw in Zuid-Limburg. Maar wat het wél bijzonder maakt, is dat het zes dagen geleden nog 26 graden was.”

Volledig scherm Chaos op de A1: twee gekantelde voertuigen met verderop nog een gekanteld vrachtwagentje. © Luciano de Graaf

De plotselinge omslag van het weer komt door de veranderde wind, legt Van Bernebeek uit. ,,Vorige week kwam die uit het zuiden. Nu hebben we een noordenwind tot aan Spitsbergen. De vorst en kou van daar zijn binnen twee dagen hier. Ze trekken daarbij over de warmere Noordzee, waardoor neerslag ontstaat.”

Gedurende de dag kunnen zon, hagel en sneeuw elkaar snel afwisselen. ,,Als de zon schijnt, dan warmt het al snel op tot vijf, zes graden, puur door de zonkracht.” Op één kilometer hoogte bevindt zich echter zeer koude poollucht, legt hij uit. ,,Bij een bui kan die lucht aan de grond komen, dan is het met een paar minuten rond het vriespunt. Zo zie je best grote schommelingen op een dag.”

Tijdens het sneeuwen is zo af en toe ook de zon te zien. Hoe dat kan? ,,Als de zon laag staat, dan kan die onder de wolken doorschijnen terwijl de bui boven je hoofd hangt. Dat zijn flinke contrasten, dat maak je niet zo vaak mee.” Een regenboog zal niet te zien zijn: die kan alleen bij regen gevormd worden, niet bij sneeuw.

Sneeuw: goed nieuws voor fruittelers

Ook vannacht kan het nog glad worden, met name in het oosten en zuidoosten. In het (noord)westelijk kustgebied zijn dan bovendien zware windstoten mogelijk van 80 tot 100 kilometer per uur. In het zuidoosten kan het vannacht langdurig gaan sneeuwen. ,,Met name in delen van Gelderland, Brabant en Limburg kan morgenochtend lokaal 2 tot 5 centimeter sneeuw liggen.”

Voor fruittelers, die nu veel bomen al in de bloesem staan geen stevige vorst kunnen hebben, is die sneeuw juist goed nieuws. ,,Die dempt de kou", legt Van Bernebeek uit. ,,Als het ‘s nachts helder en windstil zou zijn, dan had je stevige vorst gehad. Dat is funester dan dit weer.” De temperatuur ligt vannacht naar verwachting rond het vriespunt.



Morgen overdag draait de wind naar het westen, en voert lucht vanuit Engeland en de Noordzee aan. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Op warmer lenteweer hoeft men voorlopig echter nog niet te rekenen. ,,Het blijft kouder en wisselvallig. Lenteweer moeten we voorlopig uit ons hoofd zetten, in elk geval de komende anderhalve week.”