Gitarist Holland's Got Talent ook in België verdacht van kindermisbruik

De Belgische recherche is gestuit op een pseudoniem dat volgens de Nederlandse politie een van de aliassen was waarvan de voormalige finalist van Holland's Got Talent zich op internet bediende. Dit bleek vanmiddag tijdens een tweede inleidende zitting in het strafproces tegen De R.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt beeldmateriaal uit zowel het Nederlandse als het Belgische onderzoek vergeleken en wordt met Europol geprobeerd slachtoffers te herleiden. Door de uitbreiding van het onderzoek loopt de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen De R. - het OM had gemikt op april - vertraging op.

De R. werd afgelopen zomer aangehouden, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar kinderporno elders in het land. Tot nu toe zijn slachtoffers van hem in Nederland, India en Kroatië opgespoord. Afgelopen november bleek dat hij vermoedelijk al in 2009 - toen hij furore maakte in de tv-talentenshow - over de schreef ging. Het misbruik zou hebben plaatsgehad tijdens gitaarlessen en workshops die De R. gaf. Volgens justitie heeft hij ook kinderporno gemaakt.

Beveiligde harde schijven

De recherche bijt zich nog steeds stuk op meerdere beveiligde harde schijven met versleuteld en mogelijk belastend materiaal. Tijdens een eerdere zitting zei De R. - dit keer afwezig - dat hij zich de wachtwoorden niet herinnert. Maar justitie denkt dat hij ze niet wil vertellen. De aanklaagster herhaalde dat De R. ,,alleen bekent wat uit andere bronnen komt. Voor de rest zwijgt hij.''

Advocaat Sander Orsel weersprak dat. Volgens hem heeft De R. uit zichzelf verschillende bekentenissen afgelegd. ,,Van een berekenende houding is geen sprake. Mijn cliënt zit met zichzelf in de knel en heeft hulp nodig'', zei hij. De R. werd behandeld in de gevangenis in Zaandam, maar werd overgeplaatst naar Schiphol toen zich daar kort na de vorige zitting ,,een en ander'' afspeelde. Wat dat precies is, wilde Orsel niet toelichten.

Gerard Joling

Holland's Got Talent werd in 2009 uitgezonden op SBS6 met Gerard Joling als presentator. ,,Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil, maar ik wil het liefst mijn hele leven lang bezig zijn met muziek'', introduceerde de toen 16-jarige Lars zichzelf. Hij imponeerde de jury, bestaande uit Patricia Paay, Henkjan Smits en Robert Ronday, en behaalde de tweede plaats. In 2010 stond hij op het podium met meestergitarist Harry Sacksioni.