Gisteren was het heet, maar vandaag gaat er nog een schepje bovenop

Officiële hittegolfDe eerste regionale hittegolf van dit jaar is een feit. Gisteren om 11.30 uur werd het in Hupsel 30,1 graden en daarmee is aan de definitie van een hittegolf voldaan. Zeer waarschijnlijk komt het vandaag tot een officiële hittegolf in De Bilt.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen ten minste 25 graden zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer. De regionale hittegolf begon maandag met de eerste zomerse dag. Vervolgens werd het vanaf woensdag dagelijks tropisch warm.

Inmiddels is het op grote schaal meer dan 30 graden geworden. Naast Hupsel kan ook in Westdorpe, Woensdrecht, Eindhoven, Volkel, Arcen, Ell en Maastricht gesproken worden over een hittegolf. In Eindhoven , Volkel, Arcen en Maastricht duurt de hittegolf al sinds afgelopen zondag. Daar werd het toen al tropisch warm. In De Bilt werd het afgelopen maandag nog geen 25 graden en is pas morgen sprake van een officiële hittegolf.

Heet zomerweer

Het was dit jaar al vaker heet zomerweer, maar aan de criteria voor een hittegolf was tot vandaag nog nergens voldaan. Zelfs de periode rondom de zeer hete 19 juli, met in Maastricht maar liefst 39,5 graden, leverde geen hittegolf op.

De vorige regionale hittegolf dateert van half juni 2021. In Limburg en delen van Brabant werd toen een hittegolf genoteerd. In 2020 kwam het tot meerdere hittegolven en was in augustus sprake van een (flinke) officiële hittegolf in De Bilt.

In 2020 kwam het tot meerdere hittegolven. In Arcen (Limburg) werd dat jaar zelfs aan de voorwaarden voor een superhittegolf voldaan. Ook in juli 2019 kwam het regionaal tot een superhittegolf. De kans dat het nu tot een superhittegolf komt is erg klein. Waarschijnlijk weet de temperatuur niet zowel vandaag, morgen als zondag lokaal 35 graden te bereiken.

Hittegolven komen landinwaarts veel vaker voor dan in de kustgebieden. Zo kwam het deze eeuw in Amsterdam (meetstation op Schiphol) tot slechts zeven hittegolven en op Vlieland en Terschelling werd nog maar één hittegolf geregistreerd. Weerstations in bijvoorbeeld Brabant en Gelderland noteerden deze eeuw tot dusver twaalf tot twintig hittegolven. De koploper in ons land in het Limburgse Arcen. Hier kwam het tot en met dit jaar al 26 keer tot een hittegolf sinds 1 januari 2000.

Heet zomerweer komende dagen onder druk

Dit weekend zal op nog veel grotere schaal aan de definitie van een hittegolf voldaan worden. De temperatuur steeg vandaag al snel naar de 30 graden aan zee tot 33 graden in het binnenland, maar morgen gaat er nog een schepje bovenop.

In het zuiden van Nederland is dan een lokale 35 graden mogelijk, zeker in stedelijke gebieden als Maastricht of Eindhoven. ,,Elders wordt het 30 tot 33 graden en ook De Bilt zal wederom een dertiger halen", stelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Dit betekent dat we zaterdag de eerste landelijke hittegolf sinds augustus 2020 kunnen bijschrijven: dan is een serie van vijf zomerse dagen, waarvan ten minste drie tropische dagen, behaald.”

Broeieriger en onaangenamer

Zondag schijnt de zon nog altijd flink, maar de lucht zal niet meer zo blauw zijn als de voorgaande dagen. Met name in het zuidwesten en westen trekken van tijd tot tijd wat dikkere velden met sluierbewolking over. Het blijft wel droog. Later in de middag en zondagavond kan aan zee bovendien een westenwind opsteken, waardoor de temperatuur daar een stuk omlaag gaat. ,,Voor die tijd wordt het op de stranden overigens ‘gewoon’ nog een graad of 30", aldus Van Bernebeek.

Elders in het land wordt het opnieuw zeer warm met maxima tussen 32 en 34 graden, in het zuiden is plaatselijk zelfs weer 35 graden mogelijk. De luchtvochtigheid gaat wel wat omhoog. Van Bernebeek: ,,Gevolg is dat het broeieriger en wat onaangenamer aanvoelt.” Zondag wordt het vanuit het zuiden overigens ook al wat benauwder.

Na het weekend minder warm

Na het weekend wordt het minder warm en stijgt de kans op enkele regen- en onweersbuien. In de nacht van zondag naar maandag neemt in het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toe, maar de meeste exemplaren lijken dan nog bestemd voor België en Noord-Frankrijk. ,,Pas maandag overdag krijgen wij ook met buien te maken", weet Van Bernebeek. ,,Mogelijk worden dat felle buien met onweer en plaatselijk veel neerslag in korte tijd. Op een uitgedroogde bodem kan dat lokaal leiden tot wateroverlast.”

De dagen daarna wordt het minder heet, maar de temperaturen blijven wel op niveau met dagelijks zo’n 22 tot 27 graden. Daarbij valt wel van tijd tot tijd een stevige bui.

Evenementen afgelast vanwege droogte en hitte In het hele land worden evenementen afgelast of aangepast vanwege de droogte en de hitte. Zo gaat een vuurwerkshow die zaterdagavond zou worden gehouden in het Utrechtse Leersum niet door vanwege brandgevaar. ,,Op last van de Veiligheidsregio Utrecht kan helaas het vuurwerk niet doorgaan. Dit is in verband met de droogte niet veilig”, laten de organisatoren weten. De vuurwerkshow maakt deel uit van het jaarlijkse Bloemencorso Leersum, dat sinds 1952 wordt gehouden. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanuit een park in Leersum. Vanwege het brandgevaar door het vuurwerk had de gemeente net het hele park laten maaien. ‘Het maaien van het bloemrijke grasveld was dus helaas niet nodig’, stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Leersum onder valt, vrijdag op Twitter. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Temperaturen te hoog Ook de Halve Marathon van Vlieland, die zondag zou worden gehouden, is afgelast. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met de veiligheidsregio Friesland en de gemeente Vlieland. Het hardloopevenement zou voor het eerst na de coronajaren weer worden gehouden, maar de organisatie vindt het gezien de hitte onverantwoord voor lopers en vrijwilligers. ‘De aanhoudende warmte in combinatie met oostenwind zorgt ervoor dat met name op de schelpenpaden in het duingebied de temperaturen te hoog worden’, staat op de site. In het Gelderse Oldebroek gaat zaterdag het Oogstfeest niet door. Onderdeel van dat feest zijn keuringen van koeien, paarden en schapen, maar de verenigingen die zich daarmee bezighouden hebben afgezegd wegens de hitte. Ook beoefenaars van oude ambachten zegden af. De Bemmelse Paarden Dagen gaan maandag en dinsdag vooralsnog wel door. De ponymarkt op maandag is wel ingekort. Op die markt, die al sinds 1958 plaatsheeft, worden dieren verkocht met het traditionele handjeklap tussen handelaren en kopers. In het Zuid-Limburgse Mechelen gaat het 255ste Bondsschuttersfeest van de Rooms Katholieke Zuid Limburgse Schuttersbond (RKZLSB) vanwege de hitte niet door. Het feest zou zondag worden gehouden. ,,De persoonlijke gezondheid van alle deelnemers en alle bezoekers dient immers voorrang te hebben en vormt de reden voor dit besluit”, meldt de gemeente Gulpen-Wittem. In het Noord-Limburgse Ysselsteyn is een paardenmenwedstrijd voor zaterdag en zondag afgelast en in het Zuid-Hollandse De Lier gaat de hardloopwedstrijd BraDeLierloop zaterdag niet door.

