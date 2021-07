Giro 777 doneert 1000 euro aan 8000 door ramp getroffen huishoudens

Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven hebben de afgelopen week geld overgemaakt. Het rampenfonds was oorspronkelijk van plan om vooral stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties financieel te helpen. ,,Maar er kwam zó veel geld binnen dat we een koerswijziging hebben gedaan. Via de gemeenten krijgen huishoudens nu een eenmalige bijdrage‘’, zegt een woordvoerder..