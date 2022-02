Gijzelnemer Apple Store is Abdel Rahman A. (27), die geregeld verward en dreigend gedrag vertoonde

De gijzelnemer uit de Apple Store aan het Leidseplein die dinsdagavond door een arrestatieteam werd aangereden nadat zijn belangrijkste gijzelaar na 5 uur was weggerend, is Abdel Rahman A., op 11 januari 1995 geboren in Amsterdam.

Hij kwam meermaals met justitie in aanraking, onder meer vanwege wapenbezit. Zijn laatste veroordeling was in mei vorig jaar. Hij kreeg toen 60 uur taakstraf, 1 maand voorwaardelijk en een contactverbod van 3 jaar voor het belagen van zijn ex-vriendin. Hij werd in die zaak vrijgesproken van het bedreigen van haar met de dood of zware mishandeling, onder meer met ‘een op een vuurwapen gelijkend voorwerp’, waarbij hij volgens justitie zijn vinger langs zijn keel had gehaald.

Volledig scherm De gijzelnemer Abdel Rahman A. heeft zijn arm over een schouder van de gegijzelde geslagen, tijdens de overval in de Apple Store op het Leidseplein. © Dim Balsem/ANP

Pornografische berichtjes

Hij had zijn ex volgens de rechtbank ook van 1 juli 2020 tot 20 november 2020 in Amsterdam eerst geregeld en later dagelijks berichtjes gestuurd, vaak met pornografische, suggestieve, vernederende en beledigende afbeeldingen.

De rechtbank achtte in die zaak niet bewezen dat hij haar had bedreigd met appjes over ‘het verder opvoeren van de druk’, waarbij hij volgens justitie afbeeldingen van een huis zou hebben gestuurd, met de boodschap dat hij haar ‘vanaf nu alles kon maken’, dat zijn slachtoffer hoe dan ook ‘moest payen’ (betalen) en dat hij geen genoegen meer zou nemen met ‘in en leuke manier terugkrijgen’.

Volgens ingewijden vertoonde Abdel Rahman A. geregeld verward gedrag en heeft hij een voorgeschiedenis in de Amsterdamse hulpverlening.

Volgens buren heeft de gijzelaar een Syrische vader die vaak in een scootmobiel door de buurt rijdt en al lang op het binnengevallen adres in de Spaarndammerstraat woont, maar politie en justitie willen daarover geen mededelingen doen.

Badkamers

In 2018 richtte A. op zijn huisadres bij het Westerdok een installatiebedrijf op, dat volgens gegevens van de Kamer van Koophandel was gespecialiseerd in loodgieterswerk, het installeren van energiemeters, het plaatsen van keukenapparatuur en het aanleggen of renoveren van badkamers en centrale verwarmingen. Jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

Abdel Rahman A. kwam gistermiddag rond 17.30 uur de Apple Store aan het Leidseplein binnen met een semi-automatisch wapen en een pistool. Hij schoot zeker vier keer op de eerste agenten die op de melding van de overval afkwamen. Vervolgens nam hij in de winkel een 44-jarige Bulgaarse klant in een greep en zette hem een wapen op zijn hoofd. Hij hield hem vijf uur lang onder schot.

Vier anderen zaten al die tijd in doodsangst verstopt in een kast. Op de bovenverdiepingen van het Hirschgebouw, waar de Apple Store op de begane grond zit, zaten nog ongeveer 65 slachtoffers urenlang vast tot de politie ze bevrijdde. Aan het begin van de gijzeling zocht A. zelf contact met de politie. Hij eiste uiteindelijk 200 miljoen aan cryptovaluta.

Een enorme politiemacht en tal van andere gespecialiseerde eenheden wachtten urenlang op de kans om verantwoord in te grijpen. Onderhandelaars hadden contact met de gijzelnemer. Rond 22.30 uur vroeg hij via de onderhandelaar om water. Toen dat via een robot voor de deur werd bezorgd, kreeg de gijzelaar de opdracht het water te pakken. Hij speelde in de woorden van de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Frank Paauw ‘een soort heldenrol’ door het Leidseplein op te rennen. A. rende hem achterna, waarna een lid van een arrestatieteam vol gas gaf en A. hard aanreed. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis, onder zware bewaking.



Spaarndammerstraat

Een arrestatieteam deed in de nacht van dinsdag op woensdag even na middernacht een inval in het huis van A.’s vader in de Spaarndammerstraat in Amsterdam-West. Ook werd een inval gedaan in een woning in de omgeving van het Westerdok. De advocaat die Abdel Rahman A. in het verleden in meerdere zaken bijstond wil niet ingaan op de aanhouding van zijn oud-cliënt.