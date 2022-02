Gijzeling in Apple Store Amsterdam ten einde: verdachte zwaargewond gearresteerd, gijzelaar in veiligheid

Update/videoAan een gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam is zojuist na zo'n vijf uur een einde gekomen. De gijzelnemer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, nadat hij werd geschept door een politieauto. De gijzelaar is in veiligheid gebracht.

De verdachte is een 27-jarige Amsterdammer, meldde politiechef Frank Paauw iets na middernacht tijdens een persconferentie. De politie heeft twee woningen doorzocht. De gijzelnemer blijkt een strafblad te hebben in verband met de wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de ggz.

Kort daarvoor was het de gegijzelde gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto. Hij lag daarna een tijdje op straat en werd onder schot gehouden. Met een robot is de man onderzocht op explosieven, maar die had hij niet bij zich, meldt de politie.



Ook zijn mensen die zich nog in het pand bevonden in veiligheid gebracht, meldt de politie op Twitter. Vier van hen hadden zich schuildgehouden in een kast. Eerder op de avond waren ook al tientallen mensen bevrijd. Zij zijn opgevangen door agenten en meegenomen naar een politiebureau voor een getuigenverklaring en nazorg, meldt de politie Amsterdam.

De gijzeling volgde op een vermoedelijke gewapende overval door een man met bivakmuts. Een ooggetuige meldde aan Het Parool dat rond 17.30 uur een man de Apple Store uit liep. Toen die de politie zag, pakte hij een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. Op sociale media werden beelden gedeeld van een man in camouflagekleding met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.

De gijzelnemer belde zelf op naar het callcenter van de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta, aldus Paauw. De man zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Toen de politie aankwam bij de Apple Store, werden agenten direct beschoten met een automatisch wapen.

Het plein werd kort na de melding ontruimd, de politie vroeg iedereen in de omgeving binnen te blijven. De inzet van hulpdiensten rondom het incident werd dinsdagavond steeds groter, voertuigen reden af en aan, met zwaailichten en sirenes. Uit voorzorg werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet, zei een woordvoerder van de politie tegen persbureau ANP. Trams die normaal gesproken het Leidseplein aandoen, rijden een andere route meldt het GVB op Twitter.

Schoten

Meerdere mensen meldden aan de Amsterdamse zender AT5 schoten te hebben gehoord. ,,Ik moest rennen voor mijn leven”, zei een van hen tegen de zender. ,,Ik stond op het zebrapad tegenover de Apple Store. Daar liep een medewerker in paniek naar buiten met een portofoon ‘overval’ roepend. Op dat moment viel het kwartje nog niet en wilde ik het zebrapad oversteken tegenover de ingang van de Apple Store. Maar toen hoorde ik pistoolschoten binnen.”

Bezoekers Leidseplein

Bezoekers van cafés rond het Leidseplein moesten binnen blijven, schrijft Het Parool. Ook bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mochten het pand op instructie van de politie niet verlaten, omdat er sprake was van schietgevaar, vertelde floormanager Dylan aan de krant. ,,We zijn naar een ruimte achterin gegaan, weg van de ramen.” Rond 18.30 is de groep (‘zo'n zeventig man’ volgens Dylan) geëvacueerd door de politie ,,Opeens stond er een schreeuwende agent voor het raam, via het Max Euweplein zijn we naar het Museumplein gebracht. Het lijkt net een videogame met alle gewapende agenten buiten”, vertelt een van de bezoekers aan Het Parool.



Het avondprogramma in De Balie, waar volgens programmamaker Tim Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, werd gecanceld. Een voorstelling die gepland stond in het nabijgelegen theater DeLaMar werd eveneens geannuleerd. Ook het Internationaal Theater Amsterdam, in de Stadsschouwburg, hield de deuren gesloten.

Op de website van de vestiging van Apple Store aan het Leidseplein is te zien dat de winkel een aantal dagen dicht blijft. Bij een overzicht van de openingstijden staat dat het pand woensdag en donderdag de deuren gesloten houdt. Pas vrijdag wordt een opening voorzien, vanaf 10.00 uur. Apple heeft officieel nog niet gereageerd op het incident.

