Gijsbert werd als ‘foute man’ bestempeld in facebookgroep voor vrouwen, nu klaagt hij het platform aan

Een 39-jarige man uit Den Haag neemt het op tegen het machtige internetbedrijf Facebook. In een chatgroep voor vrouwen wordt hij afgeschilderd als iemand die zich schuldig maakt aan ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Omdat Facebook niets doet tegen de smadelijke tekst over hem, stapt de man nu naar de rechter.

De chatgroep op Facebook heet “Are we dating the same guy”. Doel van de vrouwelijke initiatiefnemers is om andere vrouwen die zich op datingpad begeven te waarschuwen tegen ‘toxic men’, oftewel foute mannen. Gijsbert* - een tengere Hagenaar met een jongensachtig gezicht, maar een grijzende haardos - is volgens een tekst op de chatgroep zo’n foute man.

Gijsbert vertelt maandag bij de rechtbank dat hij al enige tijd actief is op datingapp Tinder. ,,Natuurlijk, iedereen doet het.” Sinds februari verschijnt de vervelende tekst vol leugens in de facebookgroep “Are we dating the same guy”, en sindsdien heeft Gijsbert geen nacht meer goed geslapen. Hij is tijdens de zitting maandag zichtbaar nerveus. Zijn neusvleugel trilt. ,,De tekst wordt iedere keer opnieuw ge-upload. Ik kan er niets tegen doen.”

Liegen over leeftijd

De tekst verschijnt afwisselend in berichten in de Nederlandse, Belgische en Engelse subgroepen van “Are we dating the same guy”. Wat de beschuldigingen inhouden, wordt tijdens het kort geding niet helemaal duidelijk. Gijsbert zou vrouwen stalken. Bovendien zou hij stiekem filmopnames maken. De Hagenaar zou ook liegen over zijn werkelijke leeftijd. Hij zou zich voordoen als een 33-jarige, terwijl hij zes jaar ouder is.

Er is hier sprake van een heksen­jacht, met vulgaire beledigin­gen Advocaat van Gijsbert

Volgens de advocaat van Gijsbert wordt de Hagenaar geheel ten onrechte in verband gebracht met ‘nare en strafbare zaken’. Hij is ‘op het schavot geplaatst’. Gijsbert wordt in de chatgroep met naam en toenaam genoemd en er zijn foto’s van hem getoond. ,,Er is hier sprake van een heksenjacht”, meent de advocaat, ,,met vulgaire beledigingen”. De rechter moet Facebook dwingen de tekst te verwijderen.

Zware aantijgingen

De advocaten van Facebook hebben het tijdens de zitting maandag over beschuldigingen van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ van Gijsbert. Of die zware aantijgingen wel echt kloppen, daarover wil Facebook bij de rechter niets zeggen. ,,We kunnen de juistheid niet controleren”, zegt een van de advocaten. Facebook vindt het echter te ver gaan om de berichten te verwijderen. Dan wordt de vrije meningsuiting geweld aangedaan.

Facebook meent dat Gijsbert eerst maar eens moet aankloppen bij de beheerders van de chatgroep “Are we dating the same guy”. Die vrouwen hanteren spelregels, waarop ze makkelijk aangesproken kunnen worden, via een klik op hun fotootjes. Volgens de advocaat van Gijsbert heeft dat geen enkele zin. ,,De spelregels zijn er alleen maar voor de bühne.” In werkelijkheid zouden de beheerders zelf de grote aanjagers zijn van hetzes tegen mannen.

Lastercampagnes via sociale media, ook wel doxing genoemd, zijn sinds kort strafbaar. Probleem voor Gijsbert is alleen dat de afzender van de smadelijke berichten tegen hem geheel anoniem is. Daarom eist de Hagenaar van Facebook ook dat ze gegevens over de identiteit van de kwaadspreker bekendmaakt. Maar dat ziet Facebook evenmin zitten.

,,Heeft u zelf geen idee, wie er achter zit?” vraagt de rechter maandag aan het eind van de zitting aan Gijsbert. Dat heeft de Hagenaar niet. ,,Het kan iedereen zijn”, zegt hij later buiten de rechtszaal. Mogelijk dat het een ex-vriend was van een vrouw waarmee hij een date had, oppert hij.

Uitspraak binnen twee weken.

*De naam Gijsbert is een gefingeerde naam. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

