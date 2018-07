Giga-verschillen binnen Nederland: Koe in Flevoland amper naar buiten

KaartHet leven van de koe ziet er in de ene provincie heel anders uit dan in de andere provincie. In Noord-Holland laat 92 procent van de boerderijen álle koeien de wei in, terwijl in Flevoland slechts 28 procent van de boerenbedrijven alle koeien laten genieten van de buitenlucht.

Het deel van de melkveehouders dat koeien buiten laat grazen verschilt sterk per provincie. In Noord-Holland laat maar liefst 92 procent van de bedrijven álle koeien naar buiten. Die provincie wordt op de voet gevolgd door Zuid-Holland, dat met 91 procent ook erg hoog scoort.

In Noord-Brabant is het andere koek voor de koe. Daar mogen bij 52 procent van de boeren álle koeien naar buiten. De provincie Flevoland scoort met 28 procent nóg een stuk lager. Kijk op de kaart om te zien hoe vaak boeren bij jou in de provincie alle koeien op stal laten staan.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn boerenbedrijven in Noord- en Zuid-Holland meestal klein. Zij hebben naar verhouding meer grasland waar hun koeien kunnen grazen. In provincies met veel intensieve veeteelt, zoals Brabant en Flevoland, is het omgekeerde het geval. Daar geldt: hoe groter een bedrijf en hoe minder grasland per koe beschikbaar is, hoe vaker een boer de melkkoeien op stal houdt.

1,2 miljoen koeien

Zo'n 1,2 miljoen melkkoeien mochten vorig jaar de wei in. Dat is 68 procent van de in totaal 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland en zo'n 2 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral bij grote bedrijven met meer dan honderd stuks vee is het aandeel koeien in de wei toegenomen.

Het aantal bedrijven dat de weidegang toepast is vorig jaar, net als in 2016, gestegen. In de periode daarvoor hielden boeren hun koeien steeds vaker op stal. Vorig jaar mochten bij drie op de vier bedrijven de koeien naar buiten. Bij 3 procent van de bedrijven mocht een deel van de koeien de wei in.