GGD verwacht 85 coronabesmettingen op vluchten uit Zuid-Afrika

De isolatie in een hotel ‘op of nabij Schiphol’ zal zeven dagen duren voor mensen met klachten en vijf dagen voor wie geen gezondheidsklachten heeft of krijgt, aldus de GGD. Er zal beveiliging aanwezig zijn, bleek eerder al.

De reizigers uit Zuid-Afrika kregen deels in de loop van de avond de uitslag te horen van hun coronatest. Bij degenen die positief testen op corona dan moet nog wel verder worden onderzocht of het gaat om de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant die in Zuid-Afrika is ontdekt. Dat onderzoek wordt gedaan door de Erasmus Universiteit of het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.