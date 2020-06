GGD: Verspreiding corona blijft weg na massaprotesten

De antiracisme-betogingen op de Dam in Amsterdam en rond de Erasmusbrug in Rotterdam leidden begin juni tot ergernis en zorgen: zulke massale bijeenkomsten zijn potentiële virushaarden, waarschuwden experts. Twee weken later, aan het eind van de uiterlijke incubatietijd, zijn er echter geen aanwijzingen dat het coronavirus daar flink is verspreid, melden de GGD’s.



In Amsterdam zijn nu twee protestdeelnemers met klachten bekend. Een van hen testte negatief, van de ander is de uitslag nog onbekend, zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam. ,,Later deze week maken we de balans op, maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor een grote uitbraak.”

Incubatietijd

In Rotterdam ziet de GGD twaalf dagen na de gestaakte demonstratie rond de Erasmusbrug ook geen aanwijzingen voor de demonstratie als besmettingsbron bij positief geteste patiënten. ,,Op dit moment heeft het evenement nog niet voor extra verspreiding gezorgd”, aldus een woordvoerder. De incubatietijd van eventuele besmetting tijdens die demonstratie verstrijkt morgen.

Virologen waarschuwen dat de geruststellende berichten geen reden tot juichen zijn. ,,Dit soort evenementen zijn risicomomenten. Hoe vaker je die organiseert, hoe groter de kans is dat het wel een keer tot besmettingen leidt”, zegt Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Overigens zagen Amsterdam en Rotterdam het aantal geregistreerde besmettingen na de demonstratie wel stijgen. In de twee weken voor de demonstratie turfde Amsterdam op weekbasis 52 en 46 nieuwe gevallen, daarna waren dat er 76 en 109. Rotterdam ging van 46 in de week voor het protest naar 81 de week erna en 105 vorige week. Over heel Nederland bleef het aantal besmettingen in die periode juist opvallend stabiel. De Rotterdamse GGD zoekt nog uit wat de oorzaak van de toename is nu de demonstratie niet de boosdoener lijkt; veel wijst erop dat er ‘verschillende clustertjes’ waren in de stad, zegt een woordvoerder.

Ondertussen ontpopt Zuid-Holland zich tot het nieuwe epicentrum van corona in Nederland. Sinds het testbeleid op 1 juni is verruimd, komt bijna 32 procent van de positieve testen uit die provincie. Ook nam de provincie in juni liefst 44 procent van het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland voor zijn rekening.