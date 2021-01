GGD’en waarschuwen ouderen voor nep-vaccinatiemedewerkers

Een 73-jarige Eindhovense werd slachtoffer van de nieuwe vorm van oplichting, en ze is niet de enige. ,,Ik kan me wel voor mijn kop slaan”, vertelt het slachtoffer. ,,Ik sprak diverse malen mijn wantrouwen uit tegen de man die me belde. En toch ben ik er in mee gegaan.” Ze werd gebeld om een afspraak in te plannen voor de coronavaccinatie. ,,Dat verbaasde mij, want ik krijg helemaal geen thuiszorg. Maar op elke vraag had hij een antwoord paraat.” De vrouw werd gevraagd om via Ideal - een online betaalsysteem - de 71,95 euro over te maken. Ze betaalde.



Een 72-jarige vrouw uit Hellevoetsluis werd eerder ook al doelwit van eenzelfde vorm van oplichting. Bijna maakte ze 487,95 euro over voor een nepafspraak voor haar en haar man. Ook haar werd gevraagd om via Tikkie te betalen. Haar geluk was dat zij hier geen ervaring mee had.