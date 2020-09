GGD-directeur: We kunnen het de komende weken niet bijbenen

Sjaak de GouwVan de 25 gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) in Nederland slagen 21 er nu niet in het bron- en contactonderzoek zelf uit te voeren. Dat erkent GGD-directeur Sjaak de Gouw in een interview met deze site.