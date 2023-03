Gezondheidsraad adviseert: bied zorg- en onderwijspersoneel griepvaccin aan

Bepaalde groepen werknemers zouden via hun werkgever vaccinatie tegen de griep aangeboden moeten krijgen. Daarbij gaat het om zorgmedewerkers, maar ook mensen die werken in bijvoorbeeld het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet.

Deze medewerkers lopen door hun werk meer risico om zelf griep te krijgen of om anderen te besmetten, schrijft de Gezondheidsraad. Voor de meeste mensen hoeft het hebben van griep niet zo'n probleem te zijn, maar bij mensen uit risicogroepen kan het wel ernstig verlopen. Deze doelgroepen krijgen via het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) al vaccinatie tegen griep aangeboden.

Maar volgens de Gezondheidsraad zijn er dus ook groepen werknemers die via hun werk griepvaccinatie aangeboden zouden moeten krijgen. Of ter bescherming van zichzelf, of juist ter bescherming van de mensen met wie ze in contact komen. Gezondheidszorgpersoneel kan bijvoorbeeld regelmatig contact hebben met mensen die gevaar lopen bij een griepbesmetting.

Ook werknemers die in een kleine ruimte vaak nauw contact hebben met anderen, zoals in het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang, zouden volgens de raad in aanmerking moeten komen voor griepvaccinatie. ‘Dat is dan vooral ter bescherming van henzelf, maar bij bijvoorbeeld chauffeurs die kwetsbare personen vervoeren of kappers in verpleeghuizen ook ter bescherming van de mensen voor wie ze zorgen', schrijft de Gezondheidsraad.

Keuze aan werknemer

Een woordvoerder van de Gezondheidsraad legt uit dat het advies op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken is geschreven. ,,Wij zeggen tegen de ministeries: stimuleer werkgevers om het griepvaccin aan te bieden. Uiteindelijk blijkt het natuurlijk de keuze van een medewerker zelf om de prik te nemen of niet.”

De griepprik verkleint volgens het RIVM de kans op het krijgen van het virus met zo'n 30 procent. Het verkleint ook de kans op ernstige klachten, zo is de kans op een ziekenhuisopname 40 procent lager. Mensen die het griepvaccin hebben gekregen, zijn gemiddeld ook minder besmettelijk voor hun omgeving, schrijft het RIVM.

Jaarlijks krijgt gemiddeld een op de vijftien volwassenen griep, met name in de winter. De aanwezigheid van het virus wisselt wel sterk per jaar. Soms gaat er nauwelijks griep rond, in andere jaren is er een heftige epidemie. Gemiddeld overlijden er jaarlijks ongeveer 4.700 mensen aan de gevolgen van griep.

Per jaar krijgen ongeveer zes miljoen mensen in Nederland de uitnodiging voor een prik. Het gaat hierbij om mensen van 60 jaar en ouder, en mensen die een verhoogd risico lopen vanwege medische aandoeningen. Ongeveer de helft neemt uiteindelijk het vaccin.

Vogelgriep

Er zijn ook mensen die bij hun werk blootgesteld kunnen worden aan het griepvirus zelf, zoals laboratoriummedewerkers die betrokken zijn bij vaccinproductie en medewerkers van laboratoria. De Gezondheidsraad adviseert ook deze groep griepvaccinatie aan te bieden, ter bescherming van henzelf.

Werknemers die blootgesteld kunnen worden aan vogelgriep, zouden tenslotte ook griepvaccinatie moeten krijgen, vindt de raad. Daarmee sluit het zich aan bij het advies van het Deskundigenberaad Zoönosen van het RIVM. Het griepvaccin niet tegen vogelgriep, maar kan wel de kans op het ontstaan van nieuwe virussen beperken.