'Gezond eten door kind vooral zaak ouders'

Nederlandse stellen: maar drie keer seks per maand

6:30 De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun seksleven. Meer mannen (92%) dan vrouwen (75%) genieten ervan. Toch halen 25plussers het veel gehoorde gemiddelde van ‘twee keer per week’ niet: de meeste stellen hebben drie keer seks per maand, blijkt uit de Monitor Seksuele gezondheid.