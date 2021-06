Gezinsdrama in Apeldoorn, moeder (37) en zoontje (11) overleden: ‘Gordijnen bleven altijd dicht’

‘Dit drama heeft een grote impact op de buurt en de familie van het gezin. Wij respecteren hun privacy en geven dan ook niet meer informatie hierover’, aldus de politie. Die ging gistermorgen na een melding poolshoogte nemen aan de Houttuinen-Noord, een rustige buurt in de wijk Woudhuis. In de woning troffen ze twee lichamen aan.

Volledig scherm Bij de woning aan de Houttuinen-Noord in Apeldoorn zijn bloemen neergelegd. © Arnoud Heins

Teruggetrokken bestaan

De rest van de dag werd er uitgebreid onderzoek gedaan. Vanmorgen werden de uitkomsten daarvan gedeeld met de buitenwereld. Buurtbewoners reageerden gisteren al geschokt op het drama. ,,Het is niet te bevatten”, liet een van de buurtbewoners donderdagavond optekenen. De moeder en haar zoontje woonden er nog niet zo lang en leidden een teruggetrokken bestaan.

Dat hebben naaste buren Jan en Lidy - ze willen niet met hun achternaam geciteerd worden - van dichtbij meegemaakt. ,,Ze zijn hier eind 2017 komen wonen. Vanaf het begin hebben wij geprobeerd om in contact met de moeder te komen’’, vertelt Jan. ,,Ik heb een aantal keer aangebeld, alleen werd er telkens niet opengedaan. Dus toen heb ik een briefje door de bus gedaan dat ze, als ze me nodig hadden, bij me terecht konden.’’

Quote De gordijnen zaten altijd dicht en 's avonds was het er donker Jan, buurman

Toen corona een kleine anderhalf jaar geleden zijn intrede deed, leden ze volgens Jan en Lidy nog meer een kluizenaarsbestaan. ,,Toen kwamen ze de deur helemaal niet meer uit. Het jongetje, dat zwaar autistisch was, ging volgens mij ook niet meer naar school. Verder zaten de gordijnen altijd dicht en 's avonds was het er donker’’, vertelt Jan. Een vader hebben hij en Lidy er nooit gezien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Laatstgenoemde kan amper bevatten welke tragedie zich een deur verder heeft afgespeeld. ,,Maar ik besef ook dat we zelf door het oog van de naald zijn gekropen’’, doelt ze op de intense gaslucht die donderdagmorgen in de buurt van de woning werd waargenomen. ,,Wij hebben zelf niks geroken, want de wind stond de andere kant op. Maar dat had ook nog heel anders af kunnen lopen.’’

Medeleven

Burgemeester Ton Heerts heeft ook gereageerd op het drama in de woning, waar inmiddels wat bloemen naast de oprit liggen. ,,Dit is zo’n enorm verdrietige en schokkende gebeurtenis, waarbij woorden tekort schieten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik intens meeleef met de nabestaanden en met iedereen die met dit gezin verbonden was. We gaan samen met de politie doen wat nodig is om hen op te vangen en steun te bieden.’’

Bekijk hieronder beelden van gisteren: