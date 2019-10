Gezin zat al negen jaar in Drentse schuilkelder

Het gezin dat gisteravond werd aangetroffen in een schuilkelder in een boerderij in Drenthe woonde daar al negen jaar. Een aantal van de kinderen die aangetroffen werd, stond niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Burgemeester Roger de Groot van Ruinerwold heeft zojuist in een persconferentie gezegd dat er met alle scenario's rekening wordt gehouden. Verder kon de politie nog weinig delen.

De burgemeester spreekt over een ‘uitzonderlijke situatie die ik nog nooit heb meegemaakt.’ De eerste zorg gaat uit naar de mensen in de woning en de inwoners van de gemeente. Er is voor hen nu behoefte aan rust, aldus de burgemeester.

De politie in Drenthe trof in een afgelegen gebied een gezin van een vader en zes kinderen aan dat in volledige afzondering zou hebben geleefd in een boerderij in Ruinerwold. Het gezin zat jarenlang in een kelder te wachten op ‘het einde der tijden.’ De 58-jarige huurder van het pand is aangehouden.

De moeder van het gezin is al langer dan negen jaar dood. De vader nam met zijn zes kinderen na de dood van de moeder intrek in de boerderij. De gemeente heeft niet eerder signalen gehad van de situatie in de boerderij.