Gezin met 3 kinderen overleeft nacht in woning vol gas

De bewoners van het huis hadden 's avonds wel wat geroken maar er eigenlijk niet veel aandacht aan besteed. Volgens de bewoonster was het geen alarmerende geur. In een huis met kinderen heb je altijd wel rare luchtjes. Nadat de drie kinderen sliepen gingen vader en moeder later op de avond ook naar bed. Gelukkig zette een van hen een extra raampje open vanwege de lucht.

Penetrante lucht

's Ochtends ging de man naar zijn werk en bracht de moeder de kinderen naar school. Bij terugkomst in de woning vond de vrouw de lucht die ze rook zo penetrant dat ze toch de brandweer belde. Die kwam - met zwaailicht en sirene - richting Oude Rozengaardseweg en stelde met haar meetapparatuur vast dat er inderdaad een gaslucht in de woning hing en er mogelijk een gaslek was.

Bel liever een keer te veel

De brandweer liet de woning ontruimen en schakelde nutsbedrijf Liander in om het gaslek te dichten. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd bij een tweede meting geen gaslucht meer vastgesteld. De bewoonster kreeg van de brandweer het advies om bij een volgende keer in elk geval al bij het eerste onraad de brandweer te bellen. ,,Als je iets vreemds ruikt en je vertrouwt het niet, bel dan in elk geval de brandweer. We komen liever een keer voor niks dan dat we te laat zijn’’, laat de woordvoerder weten. Reparateurs van Liander gingen aan de slag om de lekkage te verhelpen. Volgens een zegsman van Liander was de Lianderploeg rond het middaguur nog aan het werk in de woning.

Extra voorzichtig met gas

Kennelijk was er een lekkage in de aansluiting van de gasleiding in de meterkast ontstaan, laat Liander weten. ,,We hebben nog geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren. Onze mensen zijn bezig om alles weer in orde te maken. Bij gas nemen we natuurlijk geen enkel risico en zijn we extra voorzichtig. Wat de oorzaak van de lekkage is geweest, moeten we nog proberen vast te stellen. Maar onze mensen zorgen dat het gezin weer veilig de woning kan gebruiken.’’