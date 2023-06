Gezellig toch, zo’n avondvierdaagse. Althans, dat dácht ik

met video Zoon rijdt opzette­lijk de auto van zijn vader het kanaal, pa doet aangifte: ‘Dit is een heel trieste zaak’

Eerst was er de familieruzie, daarna de plons in het kanaal, met zijn vaders auto. Een verwarde man heeft maandagavond de gemoederen in Vroomshoop in Overijssel flink beziggehouden. Hij is aangehouden, de vader deed aangifte. Voor z’n zoons bestwil. Nieuwe beelden van een bewakingscamera vertellen het trieste verhaal.